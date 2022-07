Distrito no contempla nuevos cierres en la avenida Circunvalar

Algunos ciudadanos manifestaron su satisfacción con la reapertura de esta avenida pues facilita la movilidad y evita congestiones dentro de los barrios aledaños donde había los desvíos.

“Mientras hicieron los trabajos esto era un caos y cuando llovía eran unas piscinas que se hacían, pero con la vía terminada ya es fácil para nosotros transitar por aquí y evita los accidentes. Esperemos que no se dañe por todo este tiempo”, manifestó Jesús Jiménez, habitante del barrio Los Olivos.

Sin embargo, no todos están conformes con las obras que se hicieron y el avance de la megaobra, como es el caso de Luis Arteta, quien afirmó que los puentes peatonales no se han intervenido y lo que estaba en el ‘render’ inicial no se ha visto plasmado en lo que va ejecutado.

“El tramo que va de la 27 a la 31 lo dejaron igual y ya se comienzan a ver las grietas que ojalá no se hagan más grandes con las lluvias que faltan. Necesitamos saber qué va a pasar con el proyecto en general porque llevan cuatro años haciendo esto y no se ve diferencia”, cerró.