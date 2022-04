Distrito lidera la semana de la Seguridad Social en Salud a migrantes

Lunes 25 de abril: Inauguración y Panel 'En Barranquilla, Todos estamos conectados con el Sistema de Salud', auditorio Universidad de la Costa, calle 58 # 55 – 66, de 9:00 a 11:00 a.m.



Martes 26 de abril: Jornada Especial Semana de la Seguridad Social en Salud, corregimiento La Playa, calle 10 # 17 esquina, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Miércoles 27 de abril: Jornada Especial Semana de la Seguridad Social en Salud, Megacolegio Santa María, carrera 5 Sur No. 78B - 80, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Jueves 28 de abril: Jornada Especial Semana de la Seguridad Social en Salud, sector Villa Caracas, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Viernes 29 de abril: Caravana promocional, sectores de Suroccidente, Suroriente y Metropolitana, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.



Sábado 30 de abril: Jornada Especial Semana de la Seguridad Social en Salud, Centro de Integración Local para Migrantes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.