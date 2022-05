Distrito hará seguimiento a familias afectadas por nuevo puntaje de Sisbén

Madys Cabrera tiene 20 años y se encuentra en su octavo mes de embarazo. En compañía de su papá decidió llegar hasta la Oficina del Sisbén, en el segundo piso del edificio Fedecafé ubicado en la carrera 46#34-77, en busca de respuestas sobre el aumento de su puntaje.

“Yo fui a Sura y me dijeron que tengo que cancelar el copago cada vez que me toque control y la verdad no cuento con los recursos. Somos una familia humilde y quiero saber de qué manera me pueden ayudar a bajarme el puntaje que ahora está en C6 que no debe ser así porque vivo en el barrio Rebolo”, manifestó la usuaria.

En este momento su mayor preocupación es poder realizarse los exámenes pertinentes y recibir los medicamentos “sin tanto problema”, cuenta la joven, tras afirmar que cada vez que se acerca hasta el centro asistencial le “ponen mucho pereque” para atenderla. “Me aplazan las citas y yo en estas condiciones lo que necesito es que pueda tener a mi bebé sin dificultad”.

Una situación similar atraviesa Manuel Garizo, quien debe practicarse una operación para “evitar” perder la visión en su ojo derecho.

“Me mandaron unos estudios y con este puntaje me toca pagar un copago alto y honestamente no tengo plata. Me he acercado varias veces a la oficina a ver qué solución me dan, pero no dicen nada y la verdad no sé cómo más hacer porque mi caso es de urgencia”.