Amplían horario de funcionamiento de restaurantes en Barranquilla

Con el objetivo de “seguir impulsando” la reactivación económica del sector gastronómico, el Distrito de Barranquilla modificó los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales en este renglón de la economía.

Los restaurantes, asaderos, pizzerías, ventas de comidas rápidas o establecimientos similares podrán funcionar –de domingo a jueves– en el horario comprendido de 6:00 a. m. a 2:00 a. m. del día siguiente.

Durante los días viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo), el horario de funcionamiento será de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente, de acuerdo con el decreto 0417 de 2022.

Estos establecimientos venían funcionando con el siguiente horario: domingo a jueves de 06:00 a.m. a las 12:30 a.m. del día siguiente, mientras que viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) era en el horario de 06:00 a.m. a las 02:00 a.m. del día siguiente.

Además, en el decreto se expone que dichos establecimientos podrán comercializar bebidas alcohólicas dentro del siguiente rango horario: de domingo a jueves de 6:00 a. m. a 12:30 a. m. del día siguiente, mientras que viernes, sábado y domingo (cuando el lunes sea festivo) de 6:00 a. m. a las 2:00 a. m. del día siguiente.

De esta manera, de acuerdo con la Alcaldía, se mejoran los ingresos de las familias y se crean nuevos puestos de trabajo. Además, se busca “armonizar este objetivo con la sana convivencia y la tranquilidad ciudadana”.

Los horarios en otros sectores son los siguientes: