“Un sentimiento de indignación me embarga”: directora de Asocentro

Sin embargo, el mismo correo electrónico confirma que se remitió la investigación a la Procuraduría, a fin que el ente actúe “como autoridad neutral”.

Ante lo dicho por la Fuerza Pública, Pardo mencionó que "un sentimiento de indignación me embarga. Desde el momento cuando ocurrieron los hechos, todos ocurridos con testigos, este señor con falta de buen trato y respeto para con los civiles, este oficial de barras, nunca mostró interés por presentar una disculpa, de hecho, él mismo me gritó a la cara que él no tenía por qué presentar una disculpa y la institución de policía no lo conminó a ello, y hoy se cumple lo que muchos, incluyendo a abogados amigos, me dijeron, que no iba a pasar nada. Que la institución debía cuidar su nombre y más cuando se trata de rangos altos y hoy con indignación, reitero, me queda más que claro que es así".

El presunto maltrato habría ocurrido en el marco de las protestas libradas en el centro de la ciudad por causa del alza en las tarifas de energía en noviembre.