Fondo de Estabilización Tarifaria sigue vigente: director del AMB

En una decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico ratificó la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral de Barranquilla, mediante la cual se declaró la nulidad Acuerdo Metropolitano No. 005 de 2016 expedido por el Área Metropolitana de Barranquilla y de la Resolución No. 278 de 2016.

Según el AMB, en su apelación, la sentencia recurrida accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que los recursos que nutren el fondo de estabilización tarifaria tienen naturaleza pública y los resultados de la implementación del fondo pueden generar impacto en las finanzas del ente territorial.

Empero agregó que se erró en dicha decisión al considerar que los recursos provienen del patrimonio de las empresas de transporte, puesto que “los recursos tienen origen en la tarifa que pagan las personas que usan el servicio, lo que evidencia que, con independencia de que los mismos sean recaudados y aportados por las empresas, los mismos no se originan en el presupuesto del Distrito de Barranquilla, ni de alguna de las entidades territoriales que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla”.

Ante este planteamiento, el Tribunal expuso que el trámite debe contar con un concepto CONFIS, “el cual no se acompañó y que en defensa del recurrente no se hizo porque no era necesario aportarlo, conclusión a la que llega luego de un ejercicio interpretativo que a juicio de esta Sala no tenía cabida”.