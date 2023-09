Lengua de señas, la lucha de la población sorda para lograr la inclusión

El camino no ha sido fácil: discriminación, rechazo social, rezago educativo y oportunidades laborales nulas, han los principales problemas y preocupaciones, con que hasta la fecha debe “lidiar”.

“Yo por mi hijo hago lo que sea. Cuando me enteré que era sordo aprendí su lenguaje para poder comunicarme con él, estudié Educación Especial para poder entenderlo y he tocado todas las puertas que han estado a mi alcance para que pudiera formarse y ser una persona independiente”, contó.

Fue así como logró que Martín se graduara como licenciado en Educación Física, en la Universidad del Atlántico, y normalista superior, con la esperanza de que pudiera materializar sus sueños y construir su propio camino.

“Mi mamá es mi apoyo en todo momento, intérprete y mejor amiga. Todos los días valoro lo que hace por mí y ojalá pudiera darle un poco de lo que me ha dado, pero no he podido porque desde hace siete años estoy desempleado, no hay oportunidades de trabajo en esta ciudad para personas como yo, siempre piensan que no tenemos las mismas capacidades de los oyentes y no es así”, aseguró el joven interpretado por Rojas.

En la conmemoración del Día Internacional del Lenguaje de Señas instó a que sean más las ofertas para los profesionales sordos “y nos den oportunidades para crecer porque no tener un sentido no significa que seamos incapaces de hacer alguna actividad. Las empresas y colegios deberían tener intérpretes de planta para que de verdad se pueda llegar a un inclusión real”.