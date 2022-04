“Cante, aunque no cante” con los temas más icónicos de ‘Curramba’

No puedo faltar, por supuesto, el género vallenato. Hay una en particular, interpretada por Diomedes Díaz: ‘Regalo a Barranquilla’. Con su particular forma de interpretar sus canciones, ‘El Cacique de La Junta’ dedica sus versos a la ‘Arenosa’, especialmente a los carnavales y lo que representa. Mientras estuvo con vida, casi no hubo un Carnaval sin el cantante vallenato.