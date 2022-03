“Las sanciones han sido lo más duro”: el relato de un barranquillero en Moscú

No obstante, el tiempo ha pasado y luego de transcurridos nueve días del conflicto la situación en Rusia ha cambiado drásticamente a raíz de las sanciones económicas. “Las manifestaciones en Moscú empezaron el cuarto día. Ese día el tren no paró en la Plaza Roja y desde ese entonces este lugar ha permanecido blindado”.

Explicó que uno de sus mayores problemas es el acceso limitado a su dinero ya que, debido a las sanciones internacionales, los bancos rusos no están aceptando tarjetas de entidades financieras extranjeras.

“Yo como extranjero no puedo pagar con Paypal. Si yo quisiera comprar euros no podría y si tuviera euros tampoco podría comprar nada con ellos. Antes del conflicto, en Moscú los comercios e incluso los bancos rusos recibían euros. Se podía pagar con esta moneda pero ahora no puedes hacer eso”, añadió.

El barranquillero relató además que todo ha aumentado exponencialmente, al menos un 30% más. “Las sanciones económicas han sido lo más duro porque han tocado a toda la gente por igual. Conozco a rusos que ya se quieren ir del país. Cuando fueron anunciadas las sanciones, la gente comenzó a ir a los cajeros automáticos y sacaron su dinero para comprar oro”.

Agregó que las manifestaciones en Moscú son protagonizadas en su mayoría por muchos jóvenes inconformes con el actual gobierno ruso. “A raíz de esas protestas muchas personas han sido enviadas a la cárcel. Probablemente si me agarran en la Plaza Roja con un celular grabando me pueden deportar”, agregó a EL HERALDO.

Según su opinión, las sanciones pretenden sublevar a los rusos para que se alcen contra Putin. “Sucederá lo que sucedió hace unos días; meterán a la gente a la cárcel y esto va a terminar muy mal”, dijo el barranquillero.

No obstante, aseguró que de acuerdo a su percepción, los rusos lucen como personas felices. “Hablo de los que viven en Moscú y San Petersburgo. En los demás ciudades se vive una gran desigualdad social y económica”, expresó.

Pese al actual conflicto, Cabeza asegura que su percepción de vivir en Rusia no ha cambiado. “Rusia me ata porque tengo lazos muy fuertes con los rusos. Tengo muchos amigos aquí y he aprendido a conocerlos. Es muy doloroso lo que está pasando porque están viviendo una discriminación que no se merecen, al igual que existe la discriminación hacia los venezolanos. La gente rusa es muy buena y no todos piensan lo mismo”, mencionó.

Asimismo sentenció que “el Gobierno ruso y la población en general saben que Moscú no va a ser atacada como está siendo atacada Kiev. Pero al mismo tiempo, da la impresión de que la salida será muy larga, las sanciones van a durar y no se sabe hasta cuándo. La gente se va a empobrecer y la calidad de vida empeorará”.

“Yo definitivamente no estoy de acuerdo con esta guerra, pero pienso que ante todo prima la paz porque un pueblo con guerra nunca podrá vivir bien. Rusia jamás dejará que Ucrania sea parte de la OTAN”, subrayó Cabeza Jabba.