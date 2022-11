Más de 30 barrios de Barranquilla estarán sin energía este sábado

Por su parte, la empresa Transelca ejecutará actividades de mantenimiento preventivo en el transformador de la subestación Nueva Barranquilla para lo cual se requiere la desenergización de los siguientes sectores y horarios:

De 5:30 a.m. a 6:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.: Avenida Circunvalar entre carreras 43 y 46, en el barrio Miramar; de la carrera 47 a la carrera 50 entre calles 100 y 110, en Villa Santos y sectores aledaños a la Universidad del Norte y el Colegio San José, Villa Campestre y Villa Santos.

De 6:00 a.m. a 11:00 a.m.: de la calle 110 a la calle 117 entre carreras 42 y 43, en Alameda del Río.