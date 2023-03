Refuerzan controles en playas durante el puente festivo

Las expectativas de los caseteros para este puente festivo en las playas de Puerto Colombia son bastante buenas, teniendo en cuenta que se espera una alta afluencia de visitantes.

Milton Acosta, trabajador de una caseta, expresó que el movimiento de visitantes ha estado regular durante los días sábado y domingo, pero que mantienen la esperanza de que mejore para este fin de semana.

“El día ha estado bastante flojo durante la mañana. Si bien hay personas que vienen a almorzar, no se ha visto mucha entrada. A mí gracias a Dios me ha ido bien, ya llevo 8 bandejas, pero han sido de clientes propios que ya esperaba porque me contactaron desde días anteriores”, dijo.

Por su parte, los visitantes aprovechan el puente para descansar por un momento de sus obligaciones laborales en compañía de sus familias y parejas.

El ciudadano José David García se trasladó desde la ciudad de Barranquilla hasta las playas de Puerto Colombia en su vehículo personal en compañía de su esposa: “Hasta el momento todo ha estado excelente. La atención ha sido buena; nos comimos un par de mojarras y un par de cervezas aprovechando que los precios son cómodos”.