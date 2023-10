Lluvias en Barranquilla podrían extenderse hasta el domingo

Las lluvias que se registraron durante el miércoles 25 de octubre dejó marcada la vida de Julia Domínguez quien fue una de las personas damnificadas por la creciente súbita del arroyo EL Platanal, en el municipio de Soledad.

“Fue horrible lo que me tocó vivir, el agua me llegaba al cuello y estaba llena de rabia y angustia porque yo no puedo caminar, unos sobrinos se metieron en el agua y me tuvieron que cargar en la silla para llevarme a donde estuviera seco”, contó la mujer de 83 años.

Asimismo, Merles Montero, quien reside con Domínguez, relató que durante el fuerte aguacero, además de perder algunos enseres, se dañaron los medicamentos que diariamente debe consumir al ser una personas en condición de diabetes.

