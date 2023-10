“El Atlántico representa una gran población para el Icetex”: Mauricio Toro

Varios modelos han impactado de manera positiva en el departamento del Atlántico. Según Mauricio Toro, hay un piloto reciente que ha tenido bastante acogida por los jóvenes en el departamento.

“Hicimos el lanzamiento de un piloto para mil jóvenes para una línea de pago contingente al ingreso, la cual cuenta con cinco condiciones fundamentales para que no desistan en sus estudios. En primer lugar, no van a necesitar de un codeudor para acceder al crédito y las cuotas al graduarse no van a superar el 20% de sus ingresos. Tampoco habrá reportes de centrales de riesgo, se suspenderá el cobro de las cuotas si una joven pierde su trabajo y no se le cobrará hasta que encuentre uno. Para aquellas personas que no ganen más de un salario mínimo no se les cobrará para que terminen de pagar su crédito”, explicó.

Por otro lado, Toro se refirió a una línea de protección constitucional para ciertos grupos poblacionales.

“Esta línea tiene unos beneficios importantes que están dirigidos a personas con Sisben hasta categoría C7, víctimas del conflicto armado, indígenas, entre otros. Para estos grupos condonamos el 25% o 50% de la deuda cuando terminan la carrera. A su vez, incluimos un subsidio de sostenimiento de un salario mínimo mensual vigente por semestre para gastos de fotocopia y transporte”, añadió.