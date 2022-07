“Queremos seguridad mientras conducimos”: conductores de Coolitoral

“Nosotros no sabemos qué está sucediendo, no nos dicen si estos ataques son extorsión o qué, porque todo lo ocultan. Tenemos familia, hijos, esposos, madre. Necesitamos es que nos apoye Policía, que veamos el respaldo, pero no es solo por un rato”, dijo el conductor en las afueras de la nevada del barrio Manuela Beltrán de Soledad.

Los choferes indicaron que “no están dispuestos a exponer sus vidas a cambio de nada y menos de solidaridad de los gerentes”.