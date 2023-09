Ciudad Mallorquín generará 2 mil empleos anuales en la etapa de construcción

R.

Es un falso dilema pretender que en esta zona no se construya. Ciudad Mallorquín es un proyecto para 16 mil viviendas en 80 hectáreas, de las cuales 45 son útiles. Si este número de viviendas se construyera en la periferia, se generaría un impacto enorme de cambio climático. Algunos han dicho que allí se debieron construir “ecomansiones”, pero supongamos que para cada una se necesitarían 5 mil metros cuadrados, es decir que en la misma área se podrían construir 90 casas para 300 personas. Ciudad Mallorquín le soluciona la necesidad de vivienda a 60 mil personas. Y no hacer nada significaría no avanzar en solucionar el déficit de vivienda y condenar a la ciudad a no tener un desarrollo organizado y posiblemente a construcciones informales.