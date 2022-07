Cinco propuestas para reducir tarifas de energía

El senador José David Name manifestó su respaldo a esta proposición, pues considera pertinente la creación de esta comisión accidental.

“Yo apoyo esa iniciativa, pero la única manera de que eso pase es que el Gobierno tenga interés en resolver y ayudar a los hogares y a la industria del Caribe colombiano a solucionar el problema; quien tiene eso en sus manos es el Estado”, dijo el congresista de La U.

Name también señaló que el Gobierno actual no mostró interés para brindar soluciones definitivas al aumento de las tarifas en la región. “Lo ha demostrado en acciones como el nombramiento a miembros de la Creg por amistad y no por conocimiento ni merecimiento. La señal que nos están mandando es que no quieren resolver esta situación y aquí hay un problema de base en la estructura tarifaria”.

Los miembros de la bancada Caribe fueron enfáticos al sostener que se debe trabajar en pro de la transformación de la Creg, con el fin de “garantizar a las comunidades de esta zona del país unas tarifas dignas y acordes a sus condiciones de vida”.