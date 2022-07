Tránsito Barranquilla anuncia cierres de vías para este fin de semana

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla informó sobre los cierres viales programados para este fin de semana en la ciudad.

Para este sábado 23 de julio, por motivo de la carrera atlética 8k en el barrio Las Nieves, se ha programado desde las 6:00 am hasta las 9:00 am, cierres en: calle 26 entre carreras 16 Y 21b; calle 24 entre carreras 16 Y 21b; carrera 16 entre calles 24 Y 26; y carrera 21b entre calles 24 Y 26.

Para este cierre, la Secretaría invita a tener en cuenta que se brindará apoyo en la orientación de los peatones mientras transcurre el recorrido y para el manejo del tránsito peatonal se utilizarán los andenes existentes con la ayuda de la señalización respectiva.