Cierre de año con precios de alimentos por las nubes

Con un sancocho de costilla Ivone Balvin decidió cerrar el 2022. Los altos precios en la canasta familiar la hicieron desistir de la habitual cena que realizaba para recibir el Año Nuevo.

“Todo está altísimo, la plata no alcanza y una comida con pavo, puré y ensalada ya no se puede hacer. Anteriormente, en una cena de fin de año bien hecha –antes de pandemia– yo me gastaba hasta $150 mil y comíamos varios; ahora en esta sopa que voy a hacer ya llevo gastado más de 180,000 pesos y todavía me faltan cosas por comprar”, contó.

Un caso similar vive Eduardo Niebles quien manifestó que los precios este año “están un poco elevados” en algunos productos. “En mi casa vamos a hacer pasteles el 31, en otras ocasiones hacíamos gallina rellena o pavo, pero ahora hay que hacer algo más económico en cuanto a insumos porque todo está caro”.

Sin embargo, hay algunos usuarios que difieren de esto como es el caso de Orlis Hernández quien aseguró que “hay artículos con precios muy cómodos, ha bajado mucho la verdura y uno la encuentra fresca y bonita. Yo tradicionalmente compro mis uvas para comérmelas a las 12 de la noche en punto”.