Carnaval: 20 años en el en el foco mundial de la cultura

Harold Salazar, comunicador social y exsecretario de Cultura del Distrito, sostuvo que en el proceso la Unesco precisó varios peligros que ponían en riesgo el Carnaval de Barranquilla, por lo que se hizo un llamado –a través de la declaratoria– para salvaguardarlo.

La organización mundial destacó la prevalencia de excesiva comercialización en el marco de las manifestaciones dadas en el Carnaval, la suplantación de los grupos por parte de marcas y presencia de reinas espectacularidad.

Además —dijo– porque en esa época en el año 2.000 había un gran conflicto armado. El desplazamiento y la presencia de actores armados, guerrilla y paramilitares, que atentaban contra los gestores culturales.

“En años posteriores, con otros gobiernos se crea los Planes Especiales de Salvaguarda, que no son más que unos documentos que no han servido para nada porque no se han reflejado en una política coherente de salvaguarda del hecho cultural”, puntualizó.