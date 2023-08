Mintransporte revisa las condiciones para dragado a largo plazo

El director de Asoportuaria fue enfático al sostener que desde Cormagdalena se les ha anunciado, en varias oportunidades, que se vienen adelantando las gestiones para contar con un contrato a largo plazo. Sin embargo, expuso que dicho trámite debería tener avances significativos durante esta semana para lograr empalmar con el fin del contrato vigente.

“Si no alcanza a salir, lo que corresponde es una adición al contrato. No podemos quedar sin continuidad en el dragado, porque este es un tema frágil. El buen momento que tenemos se puede deteriorar si no hay continuidad”, puntualizó Ariza.