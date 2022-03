Bullying, una sombra escolar que no puede seguir ignorándose

Con tan solo 12 años de edad, Beatriz* tuvo que retirarse del colegio en donde recibía su formación debido a la presión y acoso que ejercían sus compañeros, quienes la rechazaban por su aspecto físico.

“Logré engordar un poco, pero a esa edad realmente era muy delgada, no me depilaba y no tenía la suficiente fuerza o seguridad para defenderme o ignorarlos”, dijo la mujer que tiene actualmente 23 años.

Con lágrimas en los ojos recuerda que sus padres sufrieron en “carne propia” por el impacto mental que esta situación tenía para la menor de sus dos hijos, quien se encontraba formándose en uno de los colegios “más prestigiosos y costosos” de la ciudad.

“Mis papás siempre me apoyaron en todo porque el colegio solo decía que era cuestión de acostumbrarse y nunca dio una solución o un castigo a las personas que me molestaban”, aseveró.

Afirmó que el hecho de no haber recibido ayuda psicológica en el momento en que sucedieron las cosas le ha dejado secuelas que hoy en día ha tenido que manejar.

“Tengo un grave problema de inseguridad, quiero ser siempre aceptada y cuando no es así me causa un bloqueo mental en el que trabajo de la mano de mis padres y psicólogos. Acercarme mucho más a Dios también ha sido de gran ayuda y paz”, agregó.