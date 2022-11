Estos son los barrios que estarán sin energía este sábado en Barranquilla

En un comunicado la empresa Transelca informó que realizará mantenimiento preventivo en la Bahía del Transformador Nueva Barranquilla 6 45 MVA a 110.000 voltios.

Los trabajos que iniciarán desde las 6:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., requerirán del corte de energía por parte de Air-e en los siguientes sectores:

De 05:30 a.m. a 06:00 a.m. y de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. sector comprendido entre la avenida Circunvalar desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Miramar), sector comprendido desde la carrera 47 hasta la carrera 50 desde la calle 100 hasta la calle 110 (Villa Santos), sectores aledaños a la Universidad del Norte y el Colegio San José, Villa Campestre, Villa Santos.

De 6:00 a.m. a 11:00 a.m. sector comprendido desde la calle 110 hasta la calle 117 desde la carrera 42 hasta la carrera 43 (Alameda del Río).