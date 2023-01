Barranquillera de 56 años nunca ha tenido cédula: no la registraron al nacer

“Necesito mi cédula, he gastado plata, me han pedido plata. La hija que se me murió me dio $300.000 para sacar la cédula y se la dimos a un señor y se llevó el dinero, los papeles, y nunca lo volví a ver”, dijo.

Por esto, Carmen Díaz extendió un mensaje al Gobierno nacional para que la ayude a obtener el la cédula y así poder acceder a todos los derechos que otorga el importante documento.

“De corazón les pido que me ayuden, necesito esa cédula cuanto antes porque miren la edad que tengo, no sé que me espera, el destino, si muero, se los pido en el nombre de Dios que los va a bendecir si me ayudan”, añadió.