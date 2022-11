Usuarios inician protesta contra las altas tarifas de energía en Barranquilla

De acuerdo con Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, la movilización se da desde la carrera 43 y subirá hasta la calle 76, luego bajará por esta hasta llegar a la sede de Air-e en la calle 77B con carrera 59B.

“Nos movilizamos a esta hora de manera pacífica por las calles de la ciudad para alzar la voz en contra de estos abusos. Si no levantamos la voz estas empresas seguirán haciendo de las suyas y atropellando a la ciudadanía”, expresó Pardo.

La manifestación se desarrollará de manera simultánea en todas las ciudades de la Costa Caribe, con el fin de alzar la voz y ser escuchados por parte del Gobierno nacional.

Nancy Orozco De la Hoz, una de las usuarias de la empresa de servicio eléctrico, en diálogo con EL HERALDO explicó que el incremento “exagerado” en los recibos es lo que la motivó a manifestarse pacíficamente el día de hoy miércoles 9 de noviembre.

“No es justo que yo pague 217.000 pesos mensuales en luz, cuando yo paso todo el día trabajando. Si pago el recibo no como, y si como, no puedo pagar el recibo. Yo no duermo y no puedo estar tranquila por esta situación, es un abuso lo que cometen con los usuarios, yo pagaba hace tres meses 87.000 pesos y sigo teniendo los mismos electrodomésticos”, manifestó la usuaria.