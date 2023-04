Los motores de desarrollo sostenible de Barranquilla

El futuro es ahora. El crecimiento económico, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales de Barranquilla no serán viables, como sus habitantes lo esperan, sin la sostenibilidad. Este es un concepto relevante que, pese a todo lo que representa en sí mismo, no se encuentra totalmente integrado a nuestra realidad cotidiana, lo cual constituye un reto inaplazable por más tiempo. Cada día que pasa, muchos barranquilleros podrían estar dejando de aprovechar incontables oportunidades, todas valiosas, para subirse en los diferentes motores de desarrollo sostenible que han echado a andar en nuestro territorio, produciendo cambios estructurales en sectores claves que comienzan a adquirir dinámicas transformadoras que vale la pena reconocer.