Advierten alto riesgo de utilizar Isla 1972 como playa

El desconocimiento de la ciudadanía sobre los riesgos que se generan al pasar por alto las advertencias de las autoridades sigue generando hechos que lamentar. El caso más reciente corresponde a las cuatro personas que murieron ahogadas en el río Magdalena, en el sector conocido como Isla 1972, que volvió a encender las alarmas debido a la utilización de zonas no aptas para el turismo.

La teniente de Navío Katherine Bolaños Duarte, comandante de la Estación Guardacostas de Barranquilla, manifestó el “inminente riesgo” de utilizar las islas en el río Magdalena como zonas de playas, ya que las condiciones son diferentes a las zonas marítimas.

“La Isla 1972 no está aprobada para la realización de natación ni temas de bañistas en ningún sector y lo máximo que se puede realizar es actividades ecoturísticas, pero a bordo de embarcaciones”, dijo Bolaños.

Asimismo, explicó que el río Magdalena tiene una gran fuerza y aunque en la superficie se observa aparentemente normal, en el fondo existen diferentes tipos de profundidades, sedimentos, remolinos y objetos que pueden ocasionar que una persona quede atrapada y mueran por ahogamiento.

“Para los bañistas están dispuestas las diferentes playas que hay en el departamento del Atlántico, las cuales cuentan con todas las medidas de seguridad, tienen salvavidas y están pendientes de los turistas”, resaltó.

La teniente sostuvo que aunque no se ha evidenciado que el uso de estas zonas se haya vuelto una práctica común, es necesario advertir a la comunidad de la peligrosidad de esta actividad. Además, extendió el llamado a las autoridades para que ejerzan mayor control.

“Se debe hacer un tema de concientización y educación dirigida a las personas que residen las zonas aledañas de las diferentes islas del río Magdalena”, expuso.



Agregó que: “Hay que informar que el río no es un lugar seguro para hacer estas actividades turísticas y que las personas tomen conciencia de que ir allá es exponer la vida. Hay que tratar de hacer paseos de la manera más segura y verificar que se cumplan las medidas de seguridad como portar chaleco y que en el lugar que se haga natación haya un salvavidas porque si vamos a un lugar y no tamos que no hay es porque no es seguro”.

Reiteró los compromisos de Guardacostas de Barranquilla en la realización de patrullajes en la que se verifique el cumplimiento de medidas. Además, la Armada de Colombia ha dispuesto una nueva unidad de reacción para la jurisdicción del río Magdalena para intensificar mayores controles y poder evitar que se presenten emergencias.