“Lo logramos, sargento Solano”

Por lo menos 100 mulas se encuentran “varadas” en distintos sectores de Barranquilla ante la imposibilidad de ingresar a la zona industrial para el cargue o descargue de materiales debido al incendio que se presentó en el muelle Compas.

Desde el pasado miércoles, varios transportadores viven en medio de la “zozobra” debido a la falta de información con relación a su actividad económica, puesto que la emergencia no ha permitido la habilitación de la Vía 40.

Egidio Muñoz llegó el jueves procedente de la ciudad de Medellín para realizar descarga en un parque industrial: “Resulté perjudicado porque me tocó quedarme acá y no pude cargar el viaje que tenía programado. Me he gastado como 150 mil pesos y deje de ganar alrededor de $500 mil más”.

Agregó que esta situación lo conllevará a pasar Navidad lejos de su familia, por lo que espera que en las próximas horas haya una solución y poder llegar a su hogar para fin de año.