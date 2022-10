Asovendedores pide al Distrito capital semilla para mejorar su economía

Cervantes indicó que si no se tienen en cuenta estas medidas planteadas, tras la temporada de diciembre que se avecina, las pérdidas para el gremio serán mayores.

“Vamos a solicitarle a los vendedores a salir a protestar pacíficamente a la calle. Antes teníamos un capital y ahora las deudas crecen y hay que acudir a un cobra diario ya que un banco te pide mil papeles y el ‘gota a gota’ solo la fotocopia de la cédula”.

Otras de las medidas que necesitan los vendedores para mejorar sus ingresos es trabajar en el marketing y publicidad de sus negocios.

“La Alcaldía de Barranquilla aún no conoce el estudio. No estamos pidiendo dinero si no capital semilla, es decir, mercancía”, agregó el presidente de Asovendedores.