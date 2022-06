Ampliación de la calle 30 avanza en un 75 %, asegura el Distrito

Kevin Romero, quien se desempeña como ‘cotero’ en esta zona, indicó que las obras a la altura de la calle 30 con carrera 23 han generado una “situación insostenible”.

“Cuando llueve hay mucho barro, hay un hueco destapado en la carrera 23. Nosotros como ‘coteros’ ya no tenemos trabajo porque no entran las mulas, no entrada ningún camión y no hay trabajo”, indicó.