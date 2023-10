Álex Char anuncia nuevo puesto de salud, colegio y CDI en Villa Cordialidad

Char aprovechó el momento para reiterar su compromiso con los habitantes del barrio Villa Cordialidad con el procesito de avanzar en la construcción de una mejor calidad de vida.

“Con ellos es el compromiso, esta es una comunidad muy abandonada de Barranquilla, que no vive bien, que vive aislada, sin servicios públicos, sin salud, sin educación, falta todo; acá no hay vías en buen estado, el transporte público es inexistente, es una odisea para llevar a los niños a clase, no hay espacios para jugar, no hay parques, no hay nada. Esto está en cero”, recalcó el mandatario electo.