Robo de tapas de alcantarillas, “preocupación” para peatones

En lo que va corrido del año, 279 tapas de alcantarillas han sido robadas en la ciudad de Barranquilla. Estos espacios se han convertido, de acuerdo con muchos ciudadanos, en “trampas mortales”. Esta situación volvió a quedar en evidencia tras el fallecimiento de una joven de 18 años, quien cayó en una alcantarilla destapada en el Corredor Universitario, en jurisdicción de Puerto Colombia.

Eduar Pacheco Anaya es un barranquillero de 39 años que hace aproximadamente seis meses cayó con su motocicleta en una alcantarilla destapada en toda la carrera 43 con calle 69. Por fortuna este accidente no pasó a mayores y solo sufrió lesiones menores en sus extremidades superiores e inferiores.

“Yo me iba a subir en la moto y no vi que la alcantarilla no tenía la tapa; me caí dentro de ella, pero gracias a Dios no estaba tan profunda, me raspé todas las piernas y los brazos, tuve muchos golpes. Unos señores que estaban ahí me ayudaron a salir y a levantar la motocicleta”, manifestó el hombre que se dedica a la mensajería.