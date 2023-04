“Deben bajar las tarifas de energía si queremos hacer justicia por el Caribe”

Normán Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la región Caribe, sostuvo que el proyecto del Gobierno nacional “desconoce” y “esquiva” las causas de los aumentos tarifarios de la energía eléctrica en el país y especialmente en la Costa.

“No menciona para nada el régimen especial tarifario eléctrico que ocasiona las alzas más despiadadas contra más de once millones de costeños y no dice nada sobre las altas rentabilidades de las empresas eléctricas del país que promedian más del 12 % anual amparadas por la Creg, cuando en la Unión Europea son del 4 %. No tiene forma de competir el sector productivo con esos países y menos con los TLC”, señaló.