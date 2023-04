Mercado Sredni sería entregado en menos de tres meses

“Vamos a empezar a regularizar y formalizar los vendedores estacionarios en el Centro, porque hay personas que están alquilando esos puntos, adueñándose del espacio público y, por consiguiente, hay un vendedor estacionario que está pagando un alquiler. No vamos a permitir que haya personas con más de un local y lo estén alquilando, no vamos a permitir que la gente tenga un beneficio y luego vuelva a la calle”, dijo.

Por último, el alcalde Pumarejo advirtió que los procesos de reubicación no tienen ningún costo ni intermediarios, por lo que hizo un llamado a los vendedores abstenerse de entregar dineros a terceros.

“No tienen que pagarle un peso a nadie, no necesitan intermediarios, no hay que ser amigo de nadie, aquí hay unos derechos adquiridos que estamos preservando. No se dejen engañar, no hay tramitadores, no hay procesos express”, puntualizó.