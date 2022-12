Pumarejo consolida a Barranquilla como referente mundial en biodiverciudad

En medio de su intervención, pidió a la banca multinacional y a las naciones industrializadas que financien los proyectos de las regiones sostenibles.

“Tenemos un gran tesoro verde, tenemos que saber aprovecharlo, y con socios como estos, esos avances tecnológicos se pueden dar en nuestra ciudad”, manifestó el alcalde.

El mandatario les dijo a los países desarrollados que no le pidan a América Latina reducir las emisiones que no produce. “Eso es como pedirle a una persona delgada que adelgace (...) No podemos, nosotros, pagar la cuenta de años de industrialización de otros países”, agregó.