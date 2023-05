Avanzan trabajos de lavado de tanque de almacenamiento de Triple A

Desde la noche del martes, los habitantes de los barrios que se quedarían sin el servicio recolectaron agua suficiente para abastecerse durante el tiempo que dure la suspensión.

El suministro del líquido se suspendió a la hora indicada (7 de la mañana) y de inmediato quedaron sin agua barrios del suroriente de Barranquilla como El Ferry, Pasadena, La Chinita, Simón Bolívar, Santa María, Veinte de Julio, Conjunto Residencial Las Gardenias, El Romance, Villa Flor y La Magdalena, entre otros; lo mismo que varios sectores del municipio de Soledad.

En otros sectores, el agua dejó de llegar en el transcurso del día, puesto que aún contaban con el suministro de agua almacenada en los tanques de rebombeo.

En Caribe Verde, Silvia Jiménez relató que alcanzó a recoger agua, pero solo para las cosas necesarias de la casa; razón por la cual madrugó a regar el jardín y realizar otras tareas del hogar antes de la suspensión del servicio.

Algo similar le sucedió a Rosa Benedetti, quien expresó: “Tuve que recoger bastante agua y hoy me tocará utilizarla lo menos posible, solo con las cosas prioritarias, aunque siento que esto no me va afectar mucho porque me entere que iban a suspenderla y pude actuar a tiempo”.