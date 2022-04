Congresistas exigen cumplir cronograma de APP del Río

A más tardar el mes de junio será la adjudicación de la APP del Río. La aseveración fue hecha por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, durante un debate que se cumplió este jueves en la Cámara de Representantes sobre la navegabilidad en el río Magdalena.

De acuerdo con la funcionaria, el actual proyecto se destaca por ser “robusto”, puesto que se adelantaron las consultorías con expertos internacionales para así evitar “errores del pasado”.

“No podíamos repetir este fracaso. Lo que hicimos fue conseguir las mejores asesorías y desde diciembre está en licitación. La adjudicación se hará, a más tardar, en el mes de junio. Tenemos más de 4 grupos de originadores interesados en este proyecto”, expuso Orozco.

La funcionaria reiteró que el proyecto anterior no tuvo cierre financiero debido a que no estaba “bien estructurado” y que los niveles de riesgo no fueron medidos.

“La APP del 2014 tenía un monto superior y un alcance que llegaba hasta Puerto Triunfo, no incluía obras de infraestructura, ni protección de orilla ni la recuperación del tajamar occidental del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla”, explicó la funcionaria.

Puso de presente que esta APP es diferente en inversión a la APP del Canal del Dique. “En el Dique es una recuperación del sistema de ciénagas y se hacen esclusas para evitar tragedias como las inundaciones del 2011”.