Personalidades enaltecen a Barranquilla en su cumpleaños 210

Por su parte, el excongresista Cesar Lorduy, expresó: “Hace 76.650 días mi Barranquilla del alma fue erigida villa. Desde el primer día hasta el presente mi ciudad no ha dejado de ser “procera e inmortal””.

Hace 76.650 días mi Barranquilla del alma fue erigida villa. Desde el primer día hasta el presente mi ciudad no ha dejado de ser “procera e inmortal”



Este maravilloso video de @elheraldoco lo demuestra. #BAQ210 #EH210AñosBarranquilla #210AñosMásBaqana pic.twitter.com/LTDrOYS7Et — Cesar Lorduy (@clorduy) April 7, 2023

Carlos Acosta Juliao, exsecretario general de Barranquilla y actual precandidato a la Alcaldía, escribió: “Dios me dio la oportunidad de nacer en Barranquilla, pero si me hubiesen preguntado en dónde quería hacerlo, no miraría para otro lado. La ciudad donde solo existen las ganas y la pujanza de salir adelante”.