El general (r) Gustavo Matamoros Camacho, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, presentó el pasado martes, en Barranquilla, el Movimiento Activa, un conglomerado que busca reunir a la reserva del Ejército, a la Policía y a la comunidad civil para entrar en la contienda política en las próximas elecciones.

En medio del evento, que se realizó en un hotel en el norte de la ciudad, el alto oficial explicó que aunque aún no reciben la personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, más de 90 mil personas han decidido unirse a su movimiento.

“Activa aspira a unir la reserva, pero alrededor de la reserva tiene que estar el pueblo colombiano porque no podemos ser una isla. Y porque fuera de eso las personas que están alrededor de los reservistas son población civil, población colombiana común y corriente. Mi esposa no es militar, mis hijos no son militares, los amigos de ellos no son militares y esa es la población que queremos recoger. Pero queremos recoger campesinos, indígenas, afros, comerciantes. Aquí cabe todo el mundo”, explicó el general en diálogo con EL HERALDO.

De acuerdo con Matamoros, uno de los objetivos primordiales del movimiento es “mostrarle al país que se puede hacer política de otra manera”.

“No queremos llegar con las mismas mañas que tienen muchos de nuestros políticos. No queremos corrupción, no queremos clientelismo, no queremos nepotismo”, agregó.

Matamoros –que indicó que a corto plazo el objetivo es conseguir algunas curules en la Cámara de Representantes y el Senado de la República en las próximas elecciones– señaló que la principal política del movimiento estará centrada en la seguridad de los territorios.

“Consideramos que somos los expertos en el tema y hoy en día la seguridad es un tema muy sensible. La gente está muy preocupada. La gente en las encuestas marca que el problema más sensible de los colombianos es la seguridad, entonces estamos apostándole a eso”, explicó.

Reparos a la Paz Total

Durante su intervención, el general Matamoros despachó duras críticas a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, la cual según él ha favorecido al crecimiento de las estructuras criminales en el país.

“El país está en un caos total. El tema de la paz total es un tema que ha sido muy mal manejado porque la paz total se basa en treguas, y se basa en ceses que el único que lo respeta son las fuerzas militares. Los delincuentes no respetan absolutamente nada; entonces, ¿qué ha pasado? Hemos perdido el control del territorio. En más de 500 municipios. Lo más grave es que estamos perdiendo. La población que vive en esos sitios está a merced de los delincuentes. Se volvió normal cultivar coca. Se volvió normal secuestrar a los soldados”, aseguró.

“Y faltan dos años todavía... O sea que yo creo que se va a seguir descomponiendo. Yo prefiero no hablar de Gustavo Petro por una sencilla razón: él está sobrecriticado sobreanalizado. Y lo mío no es tanto mirar hacia atrás. ¿Cómo construimos un país diferente? Construyamos. Dejemos de pelear, dejemos de incendiar el país. Tenemos que ser capaces como seres humanos de entendernos hablando a pesar de las diferencias”, agregó.

Por último, Matamoros elogió las políticas de seguridad implementadas en el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez para recuperar el control de los territorios, y mandó un mensaje de ánimos a los soldados del país, los cuales “están de manos atadas” por las actuales políticas del Gobierno.

“A nosotros nos duele el país. Nosotros vemos cómo las cosas se han descompuesto. Nos duele porque nosotros hicimos parte de un esfuerzo muy grande para recuperar el país. Mire, a mí me tocó la guerra más grave en el gobierno del presidente Uribe. Yo estaba en actividad en ese momento y ver uno como después de ese gran esfuerzo que hicimos hoy está el país descuadernado, da dolor, pero nosotros creemos que desde aquí podemos darle ánimo a las tropas”, concluyó.