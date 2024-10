La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) indicó este viernes que Dan Restrepo, asesor del presidente Barack Obama, y reconocido como uno de los latinos de mayor influencia en EE.UU., dictará en Barranquilla la conferencia: ‘Elecciones en Estados Unidos: política internacional y perspectivas para América Latina’.

Este importante evento se realizará en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción, del 6 al 8 de noviembre de 2024. Restrepo, hablará justamente el último día del evento, sobre diferentes temas de gran importancia.

El abogado latino dará su opinión sobre las elecciones en EE. UU. y el impacto de sus resultados en la economía colombiana, además de temas migratorios Estados Unidos - Colombia, entre otros.

“Ese día ya sabremos quién será presidente o presidenta, y estar en el congreso de Camacol será una gran oportunidad para profundizar sobre las implicaciones de los resultados en la relación de Estados Unidos con Colombia y América Latina, pero también para hacer un análisis macroeconómico y comercial, y evaluar el impacto en distintos sectores”, se lee en el comunicado de Camacol.

Leer más: Abusador sexual en serie de niños murió en emboscada a camión de Inpec

De igual manera, la asociación sin ánimo de lucro señaló que en materia de ‘Construcción y economía’, Dan Restrepo señaló que “es una industria que existe dentro de la economía; por lo tanto, analizar el resultado electoral no es simplemente un tema político, también es un análisis con impactos gigantescos para el comercio y el bienestar económico de Estados Unidos y de los demás países de las Américas, incluyendo a Colombia”.

Asimismo, indicó que Restrepo actualmente da consultorías a empresarios, filántropos y líderes de organizaciones multilaterales interesados en aprovechar oportunidades y evaluar riesgos en Iberoamérica y Estados Unidos.

Finalmente, respecto al papel de Estados Unidos dentro de las próximas elecciones en Colombia, el experto aseguró que todo dependerá de quién gane la presidencia en Estados Unidos.

“Si Trump sale como presidente de los Estados Unidos, la administración Trump tendrá candidato en la contienda presidencial en Colombia, habrá un respaldo pleno a alguien, no sé quién, que sería muy distinto, o por lo menos volver al siglo pasado de la política estadounidense en la región, de tener candidatos en países que no son los Estados Unidos”, añadió Restrepo.

Ver también: Por crimen de Sofía Delgado, Brayan Campo fue imputado por el delito de feminicidio agravado

“Entonces, yo creo que eso sería el cambio más importante que se daría, un protagonismo a favor de un candidato particular o un movimiento ideológico particular vendría de una administración Trump y no vendría de una administración Harris, como no lo vino de Biden o de Obama, o aún de los Bush y Clinton”, agrega el comunicado.

Asimismo, el abogado latino aseguró que “sería volver al siglo pasado de tener candidatos estadounidenses, o por lo menos con el respaldo pleno y público, y eso creo que sería lo que más afectaría, donde más protagonismo tendría los Estados Unidos en el marco electoral colombiano, con implicaciones importantes para la relación yendo para adelante”.

¿Quién es Dan Restrepo?

Hijo de padre colombiano y madre española, exintegrante del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Cabe indicar que Dan Restrepo destacó en diálogo previo a su viaje que los empresarios al ser la fuente del crecimiento económico tienen que estar presentes en el debate sobre cuáles deben ser las políticas públicas de un país y cómo van a afectar, no solamente al empresariado, sino también el empleo del país.

“Es muy fácil hablar de los empresarios y descartarlos, pero son la fuente de crecimiento económico y son la fuente de creación de empleo. Al impactarse por las políticas públicas, los empresarios deben tener protagonismo en su elaboración y estar presentes, día a día, en el debate de cómo afectarán el empleo y sus compañías”, agregó.