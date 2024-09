Barranquilla es conocida a nivel mundial como ‘la puerta de oro’ y cada año la ciudad le hace honor a esa característica. Este, por supuesto, no fue la excepción.

En la tarde del martes 24 de septiembre, el alcalde Alejandro Char anunció que la capital del Atlántico fue elegida como la sede del Local Development Forum (LDF) 2025 de la Ocde por su compromiso con el desarrollo sostenible.

La ciudad estaba compitiendo con otras como Oporto, Cali, Florencia y Melbourne. Sin embargo, el importante organismo mundial realizará por primera vez este evento de talla internacional por fuera de Europa y Barranquilla será la gran anfitriona, como lo ha hecho en otras ocasiones.

Shutterstock Barranquilla, sede de eventos mundiales La capital del Atlántico es conocida a nivel mundial como la 'puerta de oro' de grandes eventos.

Estos han sido los últimos eventos de talla mundial que se han llevado a cabo en la ‘Arenosa’:

Asamblea número 61 del Banco Interamericano de Desarrollo: en 2021, Barranquilla estuvo en los ojos de todo el mundo al ser la anfitriona de la asamblea clave del BID. Se trató del primer evento presencial de talla mundial luego de la pandemia. En ese momento el BID le concedió a Barranquilla el mayor crédito directo que ha otorgado a una ciudad de los países andinos: 250 millones de dólares.

en 2021, Barranquilla estuvo en los ojos de todo el mundo al ser la anfitriona de la asamblea clave del BID. Se trató del primer evento presencial de talla mundial luego de la pandemia. En ese momento el BID le concedió a Barranquilla el mayor crédito directo que ha otorgado a una ciudad de los países andinos: 250 millones de dólares. World Law Congress Colombia : ese mismo año, el entonces presidente Iván Duque y el Rey de España , presidentes y jueces de altos tribunales, de cortes internacionales, fiscales generales y representantes de organismos internacionales se concentraron en Barranquilla en el marco del World Law Congress.

: ese mismo año, el entonces presidente , presidentes y jueces de altos tribunales, de cortes internacionales, fiscales generales y representantes de organismos internacionales se concentraron en Barranquilla en el marco del World Law Congress. Foromic: Barranquilla también fue anfitriona del Foromic, el evento anual más importante en América Latina y el Caribe sobre temas relacionados con la inclusión financiera y desarrollo de las pymes.

Barranquilla también fue anfitriona del Foromic, el evento anual más importante en América Latina y el Caribe sobre temas relacionados con la inclusión financiera y desarrollo de las pymes. Tech Caribe Expo: en julio de este año se llevó a cabo el Tech Caribe Expo, una feria tecnológica que por primera vez se realizó en Barranquilla. El objetivo principal fue fomentar el desarrollo de la tecnología y la innovación en la región y promover la transformación digital en el Caribe. En la jornada se realizó el Google I/O Extended Barranquilla, un evento oficial de Google Developer Group que trajo las últimas novedades y anuncios tecnológicos directamente desde Google I/O en Mountain View, California, EE.UU.

Lea también: Barranquilla se consolida como ciudad global de grandes eventos

Congreso Panamericano de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (Panlar): en este evento, Barranquilla concentró a 2.500 profesionales de la rama, investigadores y especialistas de diversas disciplinas quienes participarán en presentaciones científicas, paneles de discusión, talleres interactivos y sesiones educativas.

en este evento, Barranquilla concentró a 2.500 profesionales de la rama, investigadores y especialistas de diversas disciplinas quienes participarán en presentaciones científicas, paneles de discusión, talleres interactivos y sesiones educativas. Latam Fintech Market: sin duda este ha sido uno de los eventos en Barranquilla que ha marcado este 2024. David Vélez, CEO y fundador de NU Bank, participó de este encuentro que reunió a empresas de base tecnológica, emprendedores, conferencistas nacionales e internacionales sobre el presente y futuro de esta actividad de servicios financieros y desarrollos para la banca, inclusión financiera y negocios.

Johnny Olivares David Vélez CEO Nu Bank David Vélez, fundador y CEO de NU, en el Latam Fintech Market

Barranquilla no solo ha sido sede de cumbres, congresos y eventos internacionales enfocados en empresas, tecnología, economía o medicina, también ha sido la capital de grandes encuentros culturales como estos:

Congreso Internacional de Arte y Creación Visual: en Barranquilla se realizó este evento en la Fábrica de Cultura, el cual fue organizado por la Asociación Internacional de Educación Artística de Estados Unidos , Arteduca, y reunió a conocedores del sector artístico y cultural.

en Barranquilla se realizó este evento en la Fábrica de Cultura, el cual fue organizado por la , Arteduca, y reunió a conocedores del y cultural. Expodrinks: este es uno de los encuentros más llamativos para los amantes del licor, donde se reúnen conferencistas de todo el país y el mundo, además de bartenders.

Las oportunidades que se perdieron en Barranquilla

La capital del Atlántico también ha sido elegida para ser la sede de grandes eventos deportivos como los Panamericanos 2027 y la Serie Intercontinental de Béisbol; ambos se cancelaron por falta de apoyo por parte del Gobierno nacional.

Le puede interesar: Barranquilla será sede del Congreso Internacional de Arte y Creación Visual

Como se sabe en los Panamericanos, la capital del Atlántico no podrá ser la sede, pese a que ya estaba elegida, debido a que el Gobierno incumplió en el pago de cuatro millones de dólares a Panam Sports.

De hecho, la Contraloría General de la República anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $10.768 millones contra el Ministerio del Deporte debido al retiro de la sede de los Juegos.

En el caso de la Serie Intercontinental de Béisbol, Barranquilla iba a ser testigo de grande estrellas de este deporte como Aroldis Chapman, Jorge Soler o Yulieski Gurriel, pero esto se canceló.

En su momento, el Team Rentería USA organizador y promotor de la Serie detalló que el evento deportivo ya no iba “por motivos ajenos a nuestra organización”.

“Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado todas su disposición para que la serie se llevara a cabo, no obstante el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC) emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo Fepcube, que es uno de los participantes”, agregó.

Barranquilla, destino líder de eventos en Sudamérica

Recientemente, los prestigiosos World Travel Awards designó a Barranquilla como el destino líder de festivales y eventos en Sudamérica para el año 2024.

“¡Barranquilla es uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial! Como barranquillero, me enorgullece que nuestra ciudad sea reconocida como destino líder de festivales y eventos en Sudamérica 2024 por los prestigiosos World Travel Awards. El mundo nos ve como una tierra firme y con gran potencial, y nosotros seguiremos trabajando para estar a otro nivel”, destacó en su momento el alcalde Char.

Barranquilla se alzó con este premio compitiendo con grandes ciudades de la región como Bogotá, Buenos Aires, Lima, Medellín, Montevideo, Rio de Janeiro, Santiago, y São Paulo.