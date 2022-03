Un milagro llamado Eliam

El pequeño fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, de Soledad, y luego remitido a la Clínica Reina Catalina, de Barranquilla. Ninguno de los médicos especialistas que lo atendieron se explicaban cómo era posible que él, después de lo que le ocurrió, estuviera bien.

Una de las personas que vivió el desasosiego fue su abuela materna, la señora Josefina Magdalena.

“Yo estaba en la finca y mi hija me llamó a decirme que me viniera para donde ella, que el niño se había caído. Frente a su angustia yo le dije que tuviera calma, que Dios no iba a permitir que pasara nada, sin embargo, le pregunté que como estaba y ella me dijo que se lo habían llevado inconsciente”, aseguró.

Tras recibir la noticia, Josefina y su familia comenzaron a orar, todos agarrados de las manos.

Continuó: “Cuando yo venía llegando vi a un señor que señaló el séptimo piso y aseguró que desde ahí se había caído el bebé, y yo no sabía eso. En ese momento recogí a los otros dos niños y comencé a orar de nuevo”.

Momentos después su hija la volvió a llamar para decirle que ya había visto al bebé, que la había reconocido. “Me dijo que no tenía ni una sola fractura, que no tenía nada, pero que el médico decía que lo veía mal, y claro, era que los doctores estaban completamente confundidos porque a la altura a la que él cayó, con lo que presentaba, no tenía explicación”, contó Josefina.

Aseguró además que lo que todos esperaban era que ocurriera algo fatal, pero no fue así, pues se presentó algo que ellos llamaron milagro.

“Nadie podía creer que él no tenía nada. Dios nos los entregó de nuevo. Eliam es un milagro, porque no hay quien explique cómo el niño, al caer de esa altura, no tenga nada, porque de esa caída nadie se salvaría”, aseveró la abuela del menor.