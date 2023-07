En el sur de Barranquilla y Soledad habrá trabajos eléctricos este domingo

En el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad, varios sectores no contarán con el servicio de energía eléctrica entre las 6:00 a. m. y 5:00 p. m. de este domingo debido a que la empresa Air-e realizará trabajos al interior de la subestación 20 de Julio.

Por esta razón se procederá a desenergizar los circuitos Ciudadela, Santo Domingo, Arboleda, Veinte de Julio 12 y 15.

Los sectores afectados por estos trabajos son: 20 de Julio (calle 45 entre carreras 1 y 3 sur y entre carreras 9 sur y 15 sur; puente Las Moras); Villa del Carmen, Villa Zambrano, Villa Katanga, Portal de Las Moras, Los Fundadores, Villa Soledad, Las Colonias, Las Colinas, Villa Merly, Villa Rosa, Urbanización Puerta de Oro, Villa Cecilia, Villa Blanca, Bella Arena, José Antonio Galán, El Milagro, Palmarito, San Nicolás (entre carreras 3A y 3C entre calles 38B y 41B), Ciudadela 20 de Julio (entre carreras 1 y 5B sur entre calles 41C y 45E y entre carreras 6C sur y 15 sur entre calles 46 y 47C).

Tampoco habrá luz en Los Robles, Los Robles Etapa VII, Los Cedros, Cuchilla de Los Ángeles, Villa Estadio, Villa Las Moras Etapa II, Montecarlo, Villa Adela I, Villa Adela II, Manuela Beltrán, Linda María, El Oasis, Urbanización El Parque, Villa Severa, Cisneros, Urbanización Arboleda; sectores aledaños a la calle 30 entre carreras 14 y 30; Urbanización Normandía, La Ilusión, San Antonio, La Floresta, El Pasito, Pumarejo, Juan Domínguez, Sal Si Puedes, San Fernando, La Esperanza, La Loma, 7 de Agosto y Cavica.

Por otro lado, este domingo también se realizará poda de árboles de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. en Villa Selene y de la diagonal 76 a la diagonal 77 entre la transversal 1 y 2E sur, en el sector Don Bosco IV.

Este trabajo también originará suspensiones de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 4:00 p.m. en Don Bosco IV, San Bernardo, Si Nos Dejan, Ciudad Salitre y Ciudad Can Bell.