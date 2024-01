Tasa de seguridad: $538 mil millones destinados para la convivencia ciudadana

En la Asamblea departamental se han venido realizando varios cuestionamientos alrededor de la tasa de seguridad.

La diputada Alejandra Moreno expuso que el recaudo de la tasa de seguridad no ha logrado disminuir las dinámicas delincuenciales en el departamento. Cuestionó que al año anterior se cometieron 769 homicidios, mientras el recaudo ha sido por más de $160 mil millones.

“El recaudo de la tasa de seguridad versus de los resultados en los últimos años ha sido un fracaso. Se está pagando una tarifa muy alta en el recibo de energía y se nos impuso un cobro que se debe replantear”, indicó la diputada del Pacto Histórico.

El diputado Gonzalo Baute indicó que el departamento se ha visto afectado en su capacidad crediticia y el desarrollo de sus programas sociales por el actuar de la empresa Air-e alrededor del pago de los recaudos de la tasa de seguridad.

“La tasa de seguridad ha sido dejada de pagar por esta empresa. Por estatuto departamental, la empresa Air-e es el agente recaudador, lo que le impide quedarse con el recurso e irrespetar la normatividad vigente”, expuso el asambleísta del partido Cambio Radical.

En ese sentido, Baute expuso que las omisiones reiterativas de esta obligación generan sanciones: “La empresa Air-e no le cumple al departamento. Ellos sí cobran, pero no pagan. Ese tributo no les pertenece, no deben quedarse con los recursos”.

Por su parte, la diputada Isabella Pulgar ha dado a conocer que viene preparando una propuesta para desvincular el recaudo de la tasa de seguridad de la facturación de la empresa Air-e.

“Un mecanismo independiente de cobro permitirá mayor transparencia, comprensión y conciencia en los atlanticenses sobre los cargos por seguridad y convivencia ciudadana, así como una gestión fiscal más eficiente sobre su destinación”, expuso la asambleísta liberal.