Suspenden admisiones en sede sur de Uniatlántico

La mujer también contó que una de las razones por las cuales se creó esta sede fue para que los jóvenes de esta zona del Atlántico pudieran acceder a una educación superior de calidad.

“Una de sus excusas para no ofertar los programas es que el puntaje de los muchachos en las pruebas Icfes no eran altos, pero si son racionales deben entender que no es lo mismo el colegio en una ciudad que un municipio. Además cuando se aprobó el nuevo ingreso por estas pruebas se tuvo en cuenta que para los municipios de menos de 50 mil habitantes la media era distinta y solamente entre ellos se disputaban los cupos”, explicó.

En 2021, el Consejo académico de Uniatlántico aprobó pausar la profesionalización del programa de nutrición, lo cual desencadenó un aumento en las quejas por parte de estudiantes quienes realizaron 180 solicitudes al Ministerio de Educación para que se suspendiera la decisión.

“Cuando la administración vio lo que hacíamos cumplió con una mesa técnica que tenían aplazada y accedieron a reconocer que los estudiantes de la facultad de Nutrición sede sur tenían derechos. Sin embargo, solo habilitaron 18 cupos por semestre sin tener en cuenta que existen cursos con más de 35 estudiantes por semestre, que desean la profesionalización”, puntualizó.