Reportan agrietamiento de 216 viviendas en Juan de Acosta

Tratando de encontrar un argumento que justifique el fenómeno, Arteta aseguró que los moradores han llegado a la conclusión de que el agrietamiento y dilatación de paredes podría estar ocurriendo por las condiciones del terreno en el que fueron construidas las casas. “No hemos recibido explicación por parte de las autoridades pero, al parecer, esto se está presentando por el terreno. Creemos que quizás no se hicieron los estudios pertinentes para construir acá”, dijo.

La mujer agregó que este problema es “a gran escala”, haciendo referencia a que casi todas las 216 viviendas se han visto afectadas en menor o mayor medida. Sobre esto, Alexandra Charris explicó que, a pesar de que la empresa constructora hace un año puso en marcha un plan de reparación de las grietas y dilatación en las paredes, “los arreglos no fueron suficientes”.

“Estas paredes las repararon, pero eso no ha impedido que la casa se siga rajando en otras partes. Por ejemplo, entre las nuevas grietas, están las del patio y el primer cuarto. Yo tengo dos niños pequeños y ahora duermo con ellos en otro cuarto porque las paredes están amenazando con caerse y yo he optado por no exponerlos a esos espacios”, dijo la mujer de 27 años.

Además del problema en cuestión, los residentes de este sector de Juan de Acosta también reportaron otros problemas en materia de servicios públicos, como el “colapso” de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar), que hace parte de este proyecto de vivienda.