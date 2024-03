Estabilidad económica, en riesgo por dardos de Petro

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le dijo a EL HERALDO que si el presidente Gustavo Petro aseveró que hay empresarios de Barranquilla supuestamente recolectando plata para comprar votos en una eventual constituyente, “algún elemento de juicio tiene”.

El jefe de la cartera política también añadió que “el presidente es un hombre muy bien informado. No conozco ese tema pero si él lo dijo algún elemento de juicio tiene, no me imagino al presidente lanzando ese tipo de globos sin tener algún tipo de información”.

Añadió en este sentido: "Recuerdo al presidente cuando era congresista y comenzó a hablar de la influencia del paramilitarismo en la política y casi lo destrozan, y hoy la historia nos dice que todo lo que él dijo fue cierto".

Además, expresó el funcionario sobre la polémica: “Guardo la confianza que con el pronunciamiento del señor presidente se frenen esos tipo de intentos que pueden existir”.

Finalmente, Velasco les pidió a los empresarios “que hagan lo que tienen que hacer: en vez de conseguir plata para comprar votos consigan plata para generar empleo, que es la mejor manera de hacer política en un país”.