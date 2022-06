Presidente del Concejo de Manatí, investigado por abandono del cargo

“Queremos que nos dé la cara”. Esa es la petición que algunos concejales han hecho al presidente de la corporación, Jesús Coronado. De acuerdo con los cabildantes, Coronado habría estado sesionando –de manera virtual– desde Estados Unidos.

Manuel García Mosquera, concejal de Manatí, señaló que en el mes de mayo se realizaron 5 sesiones ordinarias, las cuales se cumplieron de forma virtual.

“Apenas nos convocó para la virtualidad le preguntamos de dónde está sesionado y nos dijo que estaba en Colombia y pronto volvería a las sesiones presenciales”, expuso.

No obstante, otro detalle que prendió las alarmas en los miembros del cabildo es que el 13 de junio se sesionó para darle trámite a unos proyectos presentado por el alcalde Evaristo Olivero Sanjuanelo, pero el presidente del Concejo no hizo presencia.

“Días después nos encontramos la sorpresa de que las puertas de la corporación estaban cerradas y no había ninguna de las persona que trabaja en ella”, afirmó Mosquera.

En relación a eso, puso de presente que no han tenido ninguna comunicación oficial con el presidente del Concejo. “Tampoco sabemos las razones de sus acciones. Queremos que el Concejo siga funcionamiento y se esclarezca la situación”.

Por otro lado, Keyla Masa Domínguez, concejal de la corporación, relató que a través de fotos se evidenció que Jesús Coronado estaría viviendo en New York y por eso se procedió a tomar acciones sobre el tema.

“Creeríamos que en el mes de abril pudo haberse ido, ya que no se le ha visto por el Concejo ni en el municipio desde esa fecha. Queremos que nos dé la cara, que nos diga por qué no renunció y por qué no nos ha convocado a nuevas sesiones”, subrayó.

En torno al escenario que atraviesa el Concejo, sus cabildantes elevaron ciertas denuncias a la Procuraduría General de la Nación para que los ayude a tener un panorama claro ante este problema.