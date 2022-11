Habilitarán paso libre en peaje de Papiros si hay más de 20 vehículos en fila

“El paso libre en el peaje Papiros se solicitó ante el Ministerio de Transporte en virtud del deslizamiento de la carrera 30 o 51B, en el tramo del lago El Cisne, ante la ola invernal que afectó esta importante vía”, expresó el alcalde municipal.

De igual forma, se confirmó con funcionarios de la ANI y el gerente general Ruta Costera, Francisco Gnecco que, a partir del mes de febrero 2023, se iluminará la Vía al Mar en la jurisdicción de Puerto Colombia.

Añadió también que, a través del Invías, el Gobierno nacional adelanta las obras de intervención del proyecto de ‘La Gran Vía’, por lo que se hará una solicitud de adición para poder arreglar la parte donde se presentó la fractura de la carretera, así como el puente del sector de Los Papiros.

“Es importante destacar que se le mencionó al presidente de la ANI la posibilidad del traslado del peaje, con una alternativa de poder controlar el flujo de camiones y volquetas hacia la ciudad de Barranquilla y que se desvíen hacia el peaje ubicado en el sector de la Circunvalar de la Prosperidad. Esto es lo que se ha propuesto y que nuestra gente no pague para desplazarse hacia Barranquilla”, detalló Vargas.

Aumenta descontento. El “descontento” de los porteños ha ido aumentando con el pasar de los días tras el cobro permanente del peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar, pues esta es la única vía que permanece habilitada para movilizarse hasta Barranquilla.

De acuerdo con Cristian Guzmán Cárdenas, habitante del municipio de Puerto Colombia, y quien se moviliza a diario junto con su esposa hacia la ciudad de Barranquilla, el cobro de este peaje ya empieza a hacer “hueco” en las finanzas familiares, dado que deben gastar entre 15.000 pesos y 10.000 pesos más de lo presupuestado por día.

“Trabajamos y estudiamos en Barranquilla, todos los días nos movilizamos por esta vía y de verdad estamos muy perjudicados con el cobro de este peaje. Hace dos semanas hicimos una protesta pacífica y han pasado los días y no nos dan respuesta alguna. Aquí las autoridades brillan por su ausencia y el bolsillo a nosotros no nos da para más, yo me estoy gastando diariamente unos 30.000 pesos para movilizarme con mi familia, entre peajes y gasolina”, aseguró Guzmán Cárdenas.

Además, el conductor también explicó que en las horas pico la congestión vehicular y el represamiento en la zona alcanza incluso hasta los 2 kilómetros, generando retrasos para llegar a sus lugares de trabajo o estudios.