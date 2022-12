Autoridades instan a celebrar la Navidad sin uso de la pólvora

La secretaria de Salud, Alma Solano Sánchez, invitó a los atlanticenses a no manipular pólvora durante estas festividades de Navidad. “No hay pólvora inofensiva, toda pólvora representa peligro y, por eso, no se la podemos dar a los niños a manipular. Los padres de familia deben vigilar que los niños no la tomen del piso, para evitar intoxicaciones”.

En el Atlántico se han presentado a la fecha 16 quemados por pólvora, por lo que insiste en que no se utilicen estos elementos en las fiestas. “Son fechas importantes y tenemos que cuidar a nuestros niños, alejándolos de la pólvora porque todos estos elementos son un riesgo para ellos, no solo por las quemaduras, sino por las intoxicaciones”.

La secretaria Solano también pidió a las alcaldías municipales que intensifiquen los operativos para que no se comercialice y se haga uso de la pólvora.

Además recordó que la pólvora ocasiona graves daños en la salud como quemaduras de primer, segundo y tercer grado, daños oculares y auditivos, heridas, pérdida de partes del cuerpo e incluso la muerte.

Desde la Gobernación del Atlántico también recomienda evitar las intoxicaciones por consumo de licor adulterado.