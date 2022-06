Aumentan casos de enfermedades respiratorias

Recomendó que en momentos de pico por infecciones respiratorias lo mejor es evitar el contagio, mantenerse en espacios abiertos y de buena ventilación, usar mascarilla en espacios cerrados, lavado de manos, uso de alcohol y vacunación.

Además precisó que las infecciones virales no se tratan con antibióticos, por lo que invitó a la ciudadanía a no automedicarse porque podría empeorar su evolución y afectar otros órganos y sistemas vitales. De igual manera, recomendó no recurrir a urgencias a menos que la situación sea meritoria.

Manifestó que un oxímetro es el mejor aliado en estas situaciones para medir la saturación y los niveles de oxígeno en sangre. Esto determinará si se hace necesario recurrir a una atención de un profesional.

Por otro lado, indicó que ante el reto que supone la salud pública y el tratamiento de los virus es importante adoptar medidas más futuristas y fortalecer la atención virtual o telefónica para así evitar que las urgencias colapsen.

“Hay que establecer que la responsabilidad de la atención de los pacientes está en las EPS e IPS. Tienen que desplegar desde ahora una atención permanente de los casos que permita definir qué es lo que se va hacer con ellos e indicar los exámenes, laboratorios y el manejo médico de especialistas”, finalizó.